Özgürlüğüne engelli rampasıyla kavuştu Malatya'da iki yıldır evden dışarı çıkamayan 37 yaşındaki bedensel engelli kadın Feray Yılmaz, özgürlüğe Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün desteğiyle yapılan engelli rampasıyla kavuştu.

Malatya'da iki yıldır evden dışarı çıkamayan 37 yaşındaki bedensel engelli kadın Feray Yılmaz, özgürlüğe Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün desteğiyle yapılan engelli rampasıyla kavuştu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde bir sitede oturan yüzde 98 bedensel engelli Feray Yılmaz, yaşadığı apartmanda engelli rampasının standartlara uygun yapılamaması nedeniyle 2 yıldır evden dışarı çıkamıyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Feray Yılmaz, özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek "İki yıldır binadan dışarı çıkamıyordum. Bu rampa sayesinde çıkıp gezebiliyorum. Katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Bana özgürlüğümü geri verdiler." ifadelerini kullandı.

Feray Yılmaz'ın babası Ahmet Yılmaz da 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde engelli kızını güvenli bir yere çıkaramadıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Deprem olunca kızımızı arabaya koyup hemen aşağı indik. Fakat rampa çok dik olduğu için kızımı bir türlü çıkaramadık. Herkes imkanlarıyla dışarı çıkarken biz çıkamadık. Daha sonra site görevlilerin yardımıyla kızımı güvenli bir yere çıkarabildik. O günden sonra 'Ben bu işi çözmeliyim' dedim. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileriyle ardından site yönetimimizle görüştüm. Yapılan girişimler sonunda engelli rampamız standartlara uygun yapılınca kızım özgürlüğüne kavuştu. Başta Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne, site yönetimimize, bina sakinlerine ve katkı sunan herkese çok teşekkür ederim. Kızım da artık normal insanlar gibi dışarıya rahatlıkla çıkabiliyor, gezebiliyor. Bu durumdan çok mutlu oluyoruz. Kızımızı mutlu görünce bizler de ailesi olarak çok mutlu oluyoruz."

Öte yandan engelli Feray Yılmaz'ı evinde ziyaret eden Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürü Rasim Bulut, engelli rampasında incelemelerde bulundu.

Bulut, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve onların karşılaştığı engelleri ortadan kaldırmanın asıl görevleri olduğunu ifade ederek "Buradan site yönetimine sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Feray kızımızı mutlu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA