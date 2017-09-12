Özgürlüğün 50 Tonu'nun Fragmanı 20 Saatte 1.7 Milyon İzlendi
Dünyanın en sansasyonel ve tartışmalara konu olan 'Grinin 50 Tonu' serisinin son filmi Özgürlüğün 50 Tonu'nun fragmanı 20 saatte inanılmazı başardı.
'Grinin 50 Tonu' serisinin son filmi 'Fifty Shades Freed'in (Özgürlüğün 50 Tonu) ilk fragmanı önceki gün yayınlandı. Fragman yaklaşık 20 saatlik bir sürede 1.7 milyon kez izlendi.
SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE GÖSTERİME GİRECEK
Başrolünde Dakota Johnson ve Jamie Doman'ın yer aldığı film, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gösterime girecek.