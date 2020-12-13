- Özgürlüğe kanat çırpmak için ilkbaharı bekliyorlar
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- Özgürlüğe kanat çırpmak için ilkbaharı bekliyorlar

13.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:25

- Özgürlüğe kanat çırpmak için ilkbaharı bekliyorlar Doğaya dönemeyen yırtıcı kuşlar kış boyunca misafir edilecek Kanatları gelişmeyen yırtıcı kuşlar doğaya dönemedi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören ancak kanatları...

- Özgürlüğe kanat çırpmak için ilkbaharı bekliyorlar

Doğaya dönemeyen yırtıcı kuşlar kış boyunca misafir edilecek

Kanatları gelişmeyen yırtıcı kuşlar doğaya dönemedi

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören ancak kanatları gelişmediği için doğaya dönemeyecek yırtıcı kuşlar, kış mevsimini oluşturulan doğal yaşam alanında geçirecek.

Van Gölü Havzası'nda yaralanan yaban hayvanları getirildikleri Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor. Tedavinin ardından da 54 dönümlük alanda rehabilitasyona alınıyor. Şu anda rehabilitasyon alanında bulunan ve her türlü bakımları yapılan 20'ye yakın yırtıcı kuş, ilkbahar ayına kadar misafir edilecek. Misafir edildikleri süre içinde özenle beslenen kuşların refah düzeylerinin artırılması için her türlü imkan sunuldu. Doğal yaşam alanında özgürce gezen yırtıcı kuşlar, özgürlüğe kanat çırpacakları günü bekliyor.

"Uçma zamanı gelince doğaya kazandırılacaklar"

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yaban hayvanlarını yeniden doğaya kazandırmak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtti. Tedavi edilerek gelişimini tamamlayan kuşların doğaya salındığını, ancak dönemeyecek durumda olan kuşları ise misafir ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Her mevsim rehabilitasyon merkezinin hastası değişmektedir. Bazı yaban hayvanlarını bir hafta gibi kısa sürede misafir ederek, tekrar doğaya kazandırmaktayız. Bazılarını ise uzun süre misafir etmekteyiz. Kaya kartalının kanadından bir problem olduğu zaman, kanadını tekrar çıkması ve doğaya dönmesi için uzun bir zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sürede de kendilerini uzun süre misafir etmemiz gerekiyor. Böylece rehabilitasyon merkezimizde gerekli alanlar oluşturup burada misafir ederek, uçma zamanı gelince doğaya kazandırmayı düşünmekteyiz. Bir de kuşların mevsime bağlı olarak bizde kalması zorunda olduğu dönemler olur. Göç yapamayan bir flamingo göçünü tamamlayamazsa gelecek sene eşi dönünceye kadar burada misafir etmekteyiz" dedi.

"Kuşlar kışı burada atlatacaklar"

Kanatları gelişmeyen kuşların yarı korunaklı rehabilitasyon merkezinin bahçesinde kışı geçireceklerini dile getiren Aslan, "Bu yıl 3 kaya kartalı doğaya dönme gücüne erişmedikleri için ilk aşamada tedavileri hastanede yapıldı. İkinci aşamada kafeslerde beslendi ve üçüncü aşamada ise yarı korunaklı rehabilitasyon merkezimizin bahçesine bıraktık. Kuşlar kışı burada atlatacaklar, bahar sezonunda da tedavileri olumlu sonuçlandığı takdirde doğaya kazandıracağız" diye konuştu.

Merkezde misafir edilen kuşların doğaya salınacağını söyleyen Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rehabilitasyon merkezimizin bahçesinde 20'ye yakın hayvan var. Geneli yırtıcı kanatlılardan olmak üzere; şahin, puhu, baykuş ve kaya kartalları mevcuttur. Bunların bazıları tedavisi tamamlandığı zaman uçup gitmektedir. Bazılarını da kontrollü olarak besleyip burada tedavileri tamamlanınca doğaya salacağız."

(YLM-MSA-Y)

- Özgürlüğe kanat çırpmak için ilkbaharı bekliyorlar
- Özgürlüğe kanat çırpmak için ilkbaharı bekliyorlar
- Özgürlüğe kanat çırpmak için ilkbaharı bekliyorlar
- Özgürlüğe kanat çırpmak için ilkbaharı bekliyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ

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