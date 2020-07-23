Özgürlüğe engelli rampası ile kavuştu
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Özgürlüğe engelli rampası ile kavuştu

Malatya da 2 yıldır evden dışarı çıkamayan 37 yaşındaki bedensel engelli Feray Yılmaz, özgürlüğüne engelli rampası ile kavuştu.

Özgürlüğe engelli rampası ile kavuştu
23.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:25

Malatya da 2 yıldır evden dışarı çıkamayan 37 yaşındaki bedensel engelli Feray Yılmaz, özgürlüğüne engelli rampası ile kavuştu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesinde oturduğu sitede engelli rampası yapılmaması nedeniyle dışarı çıkamayan Feray Yılmaz, yaşadığı apartmanda engelli rampasının standartlara uygun yapılamaması sebebiyle 2 yıldır evden dışarı çıkamıyor. Konunun Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne iletilince siteye engelli rampası yapıldı. Rampayla birlikte özgürlüğüne kavuştuğunu belirten Feray Yılmaz, "2 yıldır ben bu binadan dışarı çıkamıyordum. Bu rampa sayesinde çıkıp gezebiliyorum. Katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Bana özgürlüğümü geri verdiler" dedi.

Baba Ahmet Yılmaz ise 24 Ocak'ta Elazığ Sivrice'de yaşanan 6,8 şiddetindeki depremde engelli kızını güvenli bir yere çıkaramadıklarını ifade ederek, "Oturduğumuz sitenin engelli rampası standartlara uygun yapılmadığı için kızımı dışarı çıkaramıyorduk. 24 Ocak'ta yaşanan depremde çok acı bir durum yaşadık. Deprem olunca kızımızı arabaya koyup hemen aşağı indik. Fakat rampa çok dik olduğu için kızımı bir türlü çıkaramadık. Herkes imkanları ile dışarı çıkarken biz çıkamadık. Daha sonra site görevlilerin yardımıyla kızımı güvenli bir yere çıkarabildik" ifadelerine yer verdi.

Yaşadıkları bu olaydan sonra rampanın yapılması için mücadele başlattığını belirten Yılmaz, "Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ile görüştüm. Ardından site yönetimimiz ile görüştüm. Yapılan girişimlerin sonunda engelli rampamız standartları uygun yapılınca kızım özgürlüğüne kavuştu. Ben başta Malatya Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne site yönetimimize, kat sakinlerine ve katkı sunan herkese çok teşekkür ederim. Kızımda artık normal insanları gibi dışarıya rahatlıkla çıkabiliyor. Gezebiliyor. Bu durumdan çok mutlu oluyoruz. Kızımızı mutlu görünce bizlerde anne baba olarak çok mutlu oluyoruz" dedi.

Engelli Feray Yılmaz'ı evinde ziyaret eden Malatya Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürü Rasim Bulut'ta yeni yapılan engelli rampasında incelemelerde bulundu. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırma ve karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırma amacında olduklarını belirten Bulut, "Buradan site yönetimine sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Feray kızımızı mutlu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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