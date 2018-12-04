Özgürleştiren Çöp Sepeti: Tava

Hepimizin yemesi lazım, ama bu herkesin yemek pişirmesi anlamına gelmiyor. Yemek yapmak, en fazla zaman alan ve çoğunlukla kadınların sorumluluğunda olan ev işlerinden biri.

Birleşmiş Milletler raporuna göre, gelişmekte olan ülkelerde kadınlar her gün erkeklerden bir buçuk saat daha fazla zamanı yemek pişirmeye ayırıyor.

Gelişmiş ülkelerde ise bu fark bir saati buluyor. 2015 tarihli araştırmaya göre, mutfakta en fazla zaman geçiren, haftada 13 saat ile Hint kadınları.

Ancak iş profesyonel aşçılığa gelince cinsiyetler arası uçurum tersine dönüyor. İngiltere'de şeflerin sadece yüzde 17'si kadın. Bu konuda bazıları profesyonel mutfak kültürünü sorgularken bazıları da çalışma saatlerinin esnek olmamasının kadınların yaşam tarzına uymadığını söylüyor.

Bu konuda yapılan sosyolojik bir araştırmada ise sorunun bir yanının da kadın ve erkek şeflerin medyadaki temsiliyetinden kaynaklandığı sonucuna vardı. Yaptıkları entelektüel ve teknik çalışmadan dolayı erkeklerin ismi anılırken, kadınların teknik becerilerine fazla yer verilmiyor.