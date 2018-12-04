Özgürleştiren Çöp Sepeti: Sütyen

Sosyal medyada etkili isimler biçim yerine rahatlığı savunuyor.

Bu yılın 100 Kadın profiline giren kadınlardan biri sütyensiz blogcu Chidera Eggerue'ye göre, "güzel olmanın birçok yolu var" ve "güzellik memelerin dikliği ile alakalı değil".

İngiltere'de mağazalar telsiz sütyen satışlarında artış olduğunu söylüyor; bu durum kadınların daha rahat seçeneklere yöneldiğini gösteriyor.

Kadınlar ilk kez sütyene karşı kampanya yürütmüyor. "Sütyen yakan feministler" sözü, 1968'de Amerika'da bir güzellik yarışmasının protesto edilmesine dayanıyor.

Bir grup kadın, baskı sembolü olarak gördükleri sütyenleri çöp kutusuna atmıştı -ancak yakma eylemi söz konusu olmamıştı.

Sütyenin geçmişi binlerce yıl öncesine kadar gidiyor. Ancak bugünkü adını (brassiere) alması 1907'de Vogue dergisi ile oldu. Herkese uyacak şekilde standart ebatta satılan sütyeni daha sonra Ida Rosenthal farklı bedenler halinde tasarlamaya başladı.