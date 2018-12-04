Özgürleştiren Çöp Sepeti: Sosyal Medya

Bugün dünya nüfusunun yaklaşık yarısı sosyal medya kullanıyor: Facebook, Twitter, Instagram'ın yanı sıra Asya'da Weibo, WeChat ve KakaoStory platformları oldukça yaygın.

Batıda ve kuzey Avrupa'da her 10 kişiden 9'u bu platformların en az birini kullanıyor.

Fakat sosyal medyada arkadaş ve ünlüleri takip etmek ve kendi hayatlarımızı onlarınki ile karşılaştırmak olumsuz etkide bulunabiliyor.

Araştırmalar, sosyal medyayı fazla kullananların depresyon ve anksite gibi ruhsal sağlık sorunlarına daha yatkın olabileceğini gösteriyor.

Sosyal medya, başta genç kadınlar olmak üzere insanları kendi görünümleri konusunda daha dikkatli olmaya itiyor. Girlguiding adlı yardım kuruluşunun yaptığı bir araştırmaya göre, 7-10 yaş arası çocukların üçte biri, kendi görünümlerinin sosyal medyada diğer insanlar açısından büyük önem taşıdığı, dörtte biri ise mükemmel görünmeleri gerektiği hissine kapıldıklarını söylüyor.

Ancak soyal medyanın kişilere kendilerini ifade etme olanağı verme ve yalnız insanlara duygusal destek sunma gibi olumlu etkileri olduğuna inananlar da var.

Pek çok kadının uğradığı cinsel tacizleri anlatmasını sağlayan #MeToo (#SenDeAnlat) kampanyası, sosyal medyada başlatılan bir protesto hareketiydi ve kadınlar arasında uluslararası iletişim olanağı açtı.