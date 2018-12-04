Özgürleştiren Çöp Sepeti: Paspas

Temizlik ve diğer ev işleri tarihsel olarak kadının sorumluluğu olarak görülmüştür.

Birçok toplumda bu geleneksel cinsiyet rollerine karşı çıkılsa da temiz ve düzenli bir ev konusunda hala bir toplumsal baskı var ve ev işleri çoğunlukla tam veya yarı zamanlı işlere ek olarak kadının sırtında.

2016'da İngiltere'de yapılan bir araştırmada, ev işleri de dahil olmak üzere ücretsiz işleri kadınların erkeklerden yüzde 60 daha fazla yaptığı görüldü.

Birleşmiş Milletler'e göre, ücretli ve ücretsiz işler toplamı olarak kadınlar gelişmiş ülkelerde erkeklerden günde ortalama 30 dakika, gelişmekte olan ülkelerde ise 50 dakika daha fazla çalışıyor.

Günde 8 saatin uykuda geçtiğini varsayıp hesaba katmazsak, kadınlar erkeklere kıyasla bir yılda 19 gün eksik yaşıyor.