Özgürleştiren Çöp Sepeti: Oyuncak Bebek

Son dönemlerde Batı'da oyuncakların tek cinsiyete yönelik pazarlanmaması için oyuncak sektörüne baskı yapılmaya başlandı.

Kız çocuklarını hedeflemek üzere pembe renk kullanılması da eleştiriliyor. Oyuncak bebekler kız çocuklarına yönelik pazarlanıyor.

Uzmanlar, çocukların oynadığı oyuncakların ileri yaşlarda ne yapacaklarına dair beklentilerini etkileyebileceğine inanıyor.

Kız çocuklarına sadece ev içi rolleri dayatan veya moda ve makyaj üzerine yoğunlaşan oyuncaklar verildiğinde, kendilerini bilim veya iş kadını ya da dünya lideri olarak hayal etmelerinin zorlaşabileceği vurgulanıyor.

Bazı oyuncak şirketleri, insanların kimlik algısına meydan okumak için farklı cinsiyetlerde, engelli ya da kilolu oyuncak bebekler üretiyor.