- Özgür Suriye Polis eğitimini tamamladı



HALEP - Özgür Suriye Polisi Halep'in 29 km batısında El Atarib şehrinde uyuşturucu kontrol ve suç mahalli konusundaki eğitimini tamamladı.

Özgür Suriye Polisi'nin eğitim ve rehabilitasyon başkanı Muhamed Abdulvahab, polislere uyuşturucu kontrolü ve kaçakçılarının tutuklanması, suç mahallinin yönetimi otomobillerin kontrolü ve otomobil sahiplerine davranış biçimleri ile ilgili kurs verildiğini söyledi.

Abdulvahab, aralarında 4 kadının da bulunduğu 30 polise, insan haklarına saygı eğitimi verilerek polise karşı kötü düşüncenin değişmesini amaçladıklarını söyledi.

Özgür Suriye Polisi'ne eğitim verilmesine 22 Mayıs 2016'a başlandığı çeşitli konularda eğitim verildiği kaydedildi.