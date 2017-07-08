Özgür Suriye Ordusu'na arazi araçları gönderildi



KİLİS - Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Özgür Suriye Ordusu'na arazi tipi gönderildi.

Suriye Geçici hükümeti tarafından alınan gemilerle İskenderun'a deniz yolu ile getirilen kamyonet tipi arazi araçları tırları yüklenerek Kilis'e getirildi. Yüzlerce arazi tipi araç, tırların üzerinde Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Azez ilçesine gönderildi. Arazi tipi araçların Özgür Suriye Ordusu tarafından kullanılacağı öğrenildi.