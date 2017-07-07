Özgür Suriye Ordusu'na Araç Sevkiyatı Sürüyor

ÖZGÜR Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından satın alınan 70 otomobil, kamyonet ve cip, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye gönderildi.



Suriye Geçici Hükümeti tarafından yurt dışından satın alınan 70 kamyonet, otomobil ve cip, gemilerle İskenderun Limanı'na getirildi. 10 çekicinin taşıdığı araçlar, bugün öğle saatlerinde Kilis'e ulaştı. Çekiciler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Azez İlçesi'ne geçiş yaptı. Araçların Özgür Suriye Ordusu tarafından kullanılacağı belirtildi.



Dün de sınır kapısından 50 kamyonet ve minibüs Suriye'ye gönderilmişti. - Kilis