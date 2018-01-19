Özgür Suriye Ordusu askerleri Türkiye üzerinden Suriye'ye otobüslerle sevk edildi

KİLİS - Kilis'te, Özgür Suriye Ordusu askerleri Türkiye üzerinden Suriye'ye otobüslerle sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Afrin ve Menbiç'e kısa süre içerisinde Özgür Suriye Ordusu ile birlikte müdahale edileceğinin açıklanması üzerine Suriye sınırında sevkiyatlar sürüyor. Kilis üzerinden Özgür Suriye Ordusu askerleri otobüsler ile Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi sınır hattı ile El Bab yakınlarındaki PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD'ye Menbiç sınırına sevk edildi Geniş güvenlik önlemleri altında Özgür Suriye Ordusu askerlerinin sevkiyatı sürerken, sınır hattına peyder pey sevkiyatların süreceği öğrenildi.