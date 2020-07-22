Özgür Özel sosyal medya düzenlemesini eleştirdi
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Özgür Özel sosyal medya düzenlemesini eleştirdi

Özgür Özel sosyal medya düzenlemesini eleştirdi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulan sosyal medya düzenlemesini hedef aldı.

22.07.2020 23:21 | Son Güncelleme: 23.07.2020 00:03

Özgür Özel sosyal medya düzenlemesini eleştirdi

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulan sosyal medya düzenlemesini hedef aldı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de açıklama yaptı. Özel, Meclis'e gelen sosyal medya düzenlemesini eleştirerek, düzenlemenin 'sansür' demek olduğunu iddia etti. Özel, iktidarın Almanya örneğine atıf yaparak, "Keşke Almanya'da olan her şey Türkiye'de de olsa da en son düzenleme bu kalsa, bunu da alsanız. Her kuşu tuttunuz da bir tek leylek mi kaldı Almanya'dan getirmedik. Bir örnek bulmuşlar, Almanya üzerinden Türkiye'ye bunu dayatıyorlar. Almanya sosyal medya kanununu 2 yıl tartıştı. Siz '2 gün tartışmadan geçirelim' diyorsunuz. Almanya-Türkiye karşılaştırması birbirinden tamamen ilgisiz" ifadelerini kullandı.

Özel, unutulma hakkının sade vatandaşın yararlanması gereken bir hak olduğunu ama siyasilerin bunu geçmişini temize çekmek amacıyla kullanmaması gerektiğini savundu.

Özgür Özel sosyal medya düzenlemesini eleştirdi

Kaynak: İHA

Manşet

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