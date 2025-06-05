Özgür Özel ne dedi, Akın Gürlek'e ne dedi?

Özgür Özel ne dedi, Akın Gürlek'e ne dedi?
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa mitinginde kullandığı ifadeler nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlattı. Peki, Özgür Özel ne dedi, Akın Gürlek'e ne dedi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yargı mensubuna hakaret ve tehdit suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Peki, Özgür Özel ne dedi, Akın Gürlek'e ne dedi?

ÖZGÜR ÖZEL AKIN GÜRLEK'E NE DEDİ?

Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

ÖZGÜR ÖZEL AKIN GÜRLEK'E NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Özel, Akın Gürlek'e seslenerek, "Akın sert kayaya çarptın oğlum. Aklınızı başına alın. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim" dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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