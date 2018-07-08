Özgür Özel: "Meclis başkan adayımız çarşamba günü belirlenecek"

"Mecliste kaç milletvekiline yemin ettirdiğiniz değil salonda kaç milletvekili bulundurabildiğiniz önemli"

"Kimse umudunu Meclisten kesmesin"

"Bir partinin genel başkanına karşı ayağa kalkma geleneğimiz yok"