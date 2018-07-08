Özgür Özel: "Meclis Başkan Adayımız Çarşamba Günü Belirlenecek"
Özgür Özel: "Meclis başkan adayımız çarşamba günü belirlenecek" "Mecliste kaç milletvekiline yemin ettirdiğiniz değil salonda kaç milletvekili bulundurabildiğiniz önemli" "Kimse umudunu Meclisten kesmesin" "Bir partinin genel başkanına karşı ayağa kalkma geleneğimiz yok"
Özgür Özel: "Meclis başkan adayımız çarşamba günü belirlenecek"
"Mecliste kaç milletvekiline yemin ettirdiğiniz değil salonda kaç milletvekili bulundurabildiğiniz önemli"
"Kimse umudunu Meclisten kesmesin"
"Bir partinin genel başkanına karşı ayağa kalkma geleneğimiz yok"