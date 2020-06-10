Özgür Özel Kimdir ? Özgür Özel Nereli? Özgür Özel'in mesleği ne? Özgür Özel kaç yaşında?
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Özgür Özel Kimdir ? Özgür Özel Nereli? Özgür Özel'in mesleği ne? Özgür Özel kaç yaşında?

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Özgür Özel yine gündemde. Peki Özgür Özel kimdir? Özgür Özel nereli ve kaç yaşında hepsini sizler için haberimizde derledik..

Özgür Özel Kimdir ? Özgür Özel Nereli? Özgür Özel'in mesleği ne? Özgür Özel kaç yaşında?
10.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:47

ÖZGÜR ÖZEL'İN EĞİTİM HAYATI

Özgür Özel, 1974 yılında Manisa'da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü ve Manisa Lisesi'nde orta ve lise öğretimini, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN MESLEK HAYATI

1999 yılında serbest eczacılığa başlayan Özel, Manisa Eczacı Odası'nda, 2001-2007 yılları arasında bir dönem Genel Sekreterlik ve iki dönem Oda Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı yıllarda Manisa Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcülüğü ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu dönemde Manisa Cumhuriyet Mitingi'nin düzenleyiciliği ve sözcülüğünü yaptı. Eczacı Özgür Özel, Oda Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği sosyal ve çevre projeleri ile çeşitli ödüller aldı.

Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu, Avrupa Eczacılık Forumu gibi uluslararası örgütlere üyeliği ve Türkiye delegeliği bulunan Özel, 163 tane kongre ve konferansta yazılı ve sözlü bildiri, sunum ve panel yöneticiliği yapmıştır.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Belediye Başkan adayı olan Özgür Özel, 33. Olağan Kurultay'da ve 15. Olağanüstü Kurultay'da Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İli Delegesi olarak görev yaptı.

2007 yılı ve 2009 yılı Aralık aylarında yapılan seçimlerde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine seçildi. Türk Eczacıları Birliği'nde bir dönem Saymanlık, iki dönem Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü. 10.03.2011 tarihinde Milletvekili Adayı olmak üzere görevinden istifa etti. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili olarak seçildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ÖZEL HAYATI

Anne ve babası emekli öğretmen olan Özgür Özel,Ecz. Didem Özel ile evlidir ve İpek adında bir kızları vardır.

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