: Özgür Özel: "(İş Bankası hisseleri) Meclise getirirlerse Mecliste direneceğiz"

15.02.2020 23:41 | Son Güncelleme: 15.02.2020 23:43

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Atatürk'ün vasiyetine göre, İş Bankası hisselerinin yüzde 28'inin CHP'nin kontrolüne bırakıldığını anımsatarak "Meclise getirirlerse Mecliste direneceğiz, sizlerden aldığımız güçle direneceğiz. Hukuk mücadelesini vereceğiz, Ata'mızın vasiyetine dokundurmayacağız, dokunanları da pişman edeceğiz." dedi.

Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde düzenlenen partisinin Burdur İl Başkanlığı 37. Olağan Kongresi'ne katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin kongrelerinin huzur, barış ve kardeşlik içinde iktidar yürüyüşünün umudunu taşıyan gülen gözlerle yapıldığını söyledi.

CHP'ye karşı saldırıların ve kurulan kumpasların sonunun gelmediğini iddia eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk'ün vasiyetiyle CHP'ye emanet ettiği İş Bankası'ndaki hisselere saldırarak acaba 'CHP'nin yumuşak kalbi bu mudur? Nasırına basabilir miyiz? Dikkatini dağıtabilir miyiz?' diye bir saldırı gerçekleştirdiler. Burada ifade edelim ki onların yanıltmaya çalıştığı algının tam aksine CHP'nin bugün İş Bankası'ndan aldığı bir tek kör kuruş yoktur. Bundan önce de almamıştır. Vasiyete göre de bundan sonra da alması mümkün değildir. Ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk öyle bir vasiyetname yazıp bırakmıştır ki vasiyetinde asalet, öngörü, geleceğe yönelik olarak hem kendi vicdanı hem de hepimizin vicdanına emanet edilen değerler vardır. Başka yerlere bırakabileceği halde İş Bankası'nın yüzde 28'lik hisselerini CHP'nin kontrolüne bırakmış ama oradan gelecek karı Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumuna bırakmıştır. Meclise getirirlerse Mecliste direneceğiz, sizlerden aldığımız güçle direneceğiz. Hukuk mücadelesini vereceğiz, Ata'mızın vasiyetine dokundurmayacağız, dokunanları da pişman edeceğiz."

CHP'nin iktidara halkın gerçek sorunlarını konuşarak adım adım yürüyeceğini dile getiren Özel, "Eğer 2023'teki seçimi gününde yaparlarsa 2023'ün haziranı, daha önce yaparlarsa başımızla beraber dünden hazırız. Halkın iktidarını hep beraber kurmak zorundayız." diye konuştu.

"İlk genel seçimde iktidar Cumhuriyet Halk Partisi olacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da partilerinin öncülüğünde kurulan demokrasi ittifakıyla halkın iktidarını kuracaklarını ifade ederek "İlk genel seçimde iktidar Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Çok şanslısınız, yerelde halkın iktidarında daha özgür nefes alıyorsunuz. Birinci dönemde Antalya'yı aldık. İkinci dönemde artık o rüzgarın Denizli'ye, benim ilime doğru eseceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan ise herkesin geleceğe umutla baktığını belirterek 28-29 Mart'ta yapacakları kurultayın Türkiye'nin geleceğine ve Cumhuriyetin 100. yılındaki aydınlık geleceğe yakılan en önemli meşale olduğunu kaydetti.

Kongrede tek aday gösterilen mevcut il başkanı İzzet Akbulut, yeniden CHP Burdur İl Başkanı seçildi.

Kongrede, belediyeye imar tepkisi

Öte yandan kongrenin yapılacağı salonunun önünde toplanan bir grup mahalleli, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in salona geldiği esnada Burdur Belediyesinin Bağlar Mahallesi'nde uyguladığı İmar Kanunu'nun 18. maddesini pankartlar açarak protesto etti. Gruptakiler, "Özgür Özel, duy sesimizi" diye slogan attı.

Kaynak: AA

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