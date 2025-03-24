Özgür Özel hangi markaları boykot ediyor (ÖZGÜR ÖZEL - CHP BOYKOT LİSTESİ)?

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bazı televizyon kanalları başta olmak üzere birçok firma için boykot çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez isim vererek tehdit etti. Peki, Özgür Özel hangi markaları boykot ediyor?

ÖZGÜR ÖZEL HANGİ MARKALARI BOYKOT EDİYOR?

Saraçhane'deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot çağrısı yaparak tepki çeken CHP lideri Özel, bu kez isim vererek tehdit etti. Özel, ünlü kahve zinciri Espressolab'den bundan sonra kahve içmeyeceklerini söyledi.

Özgür Özel şu ifadeleri kullandı: "Dün dedim ki kanal kanal bakın. Kim veriyorsa baş tacı, kim vermiyorsa artık onların kanallarını izlemeyin, reklamlarını izlemeyin dedim. Dün biz bunu söyleyince hiç vermeyen ikisi, ekranı bölmüş ikiye, ortaya sizi koymuş, iki yana yorumcuları koymuş; ha vermiş, ha vermemiş. Biz diyeceğiz ki biraz daha izleyeceğiz. Birazdan boykota gelip onların firmalarının adını söyleyeceğiz. Ama şimdi bakıyoruz bu gece ne yapacaklar diye. Ben önemli şeyleri söylerken o kanallar verirlerse ne âlâ, vermezlerse dibi görecekler!"

CHP hangi şirketler için boykot çağrısı yaptı?