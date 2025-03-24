Özgür Özel hangi markaları boykot ediyor (ÖZGÜR ÖZEL - CHP BOYKOT LİSTESİ)?
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasını protesto etmek için gerçekleştirilen eylemlerin ana adresi İBB yerleşkesinin olduğu Saraçhane yerleşkesi oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de bir kez daha kalabalığa hitap etti. Peki, Özgür Özel hangi markaları boykot ediyor?
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bazı televizyon kanalları başta olmak üzere birçok firma için boykot çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez isim vererek tehdit etti. Peki, Özgür Özel hangi markaları boykot ediyor?
ÖZGÜR ÖZEL HANGİ MARKALARI BOYKOT EDİYOR?
Saraçhane'deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot çağrısı yaparak tepki çeken CHP lideri Özel, bu kez isim vererek tehdit etti. Özel, ünlü kahve zinciri Espressolab'den bundan sonra kahve içmeyeceklerini söyledi.
Özgür Özel şu ifadeleri kullandı: "Dün dedim ki kanal kanal bakın. Kim veriyorsa baş tacı, kim vermiyorsa artık onların kanallarını izlemeyin, reklamlarını izlemeyin dedim. Dün biz bunu söyleyince hiç vermeyen ikisi, ekranı bölmüş ikiye, ortaya sizi koymuş, iki yana yorumcuları koymuş; ha vermiş, ha vermemiş. Biz diyeceğiz ki biraz daha izleyeceğiz. Birazdan boykota gelip onların firmalarının adını söyleyeceğiz. Ama şimdi bakıyoruz bu gece ne yapacaklar diye. Ben önemli şeyleri söylerken o kanallar verirlerse ne âlâ, vermezlerse dibi görecekler!"
CHP hangi şirketler için boykot çağrısı yaptı?
- EspressoLab
- D&R
- İdefix
- Demirören AVM
- Kilim Mobilya
- Ülker
- Türk Petrol
- Milangaz
- Likitgaz
- TRT
- TGRT
- İhlas Ev Aletleri
- Turkuaz Yayınevi
- Milli Piyango
- misli.com
- iddia.com
- ETS Tur