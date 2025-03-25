Özgür Özel boykot listesi, TAM LİSTE!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot listesini açıkladı. boykotyap.com diye bir site kurduklarını söyleyen Özel, yarından itibaren bu sitede boykot uygulanacak şirketlerin isimlerinin yayınlanacağını duyurdu. İşte Özel'in Saraçhane konuşmasında adını verdiği şirketler.

ÖZGÜR ÖZEL BOYKOT LİSTESİ!

"Boykot" sloganlarının ardından konuşan Özgür Özel boykot uygulanacak şirketlerin adını teker teker saydı.

CHP hangi şirketler için boykot çağrısı yaptı?

• EspressoLab

• D&R

• İdefix

• Demirören AVM

• Kilim Mobilya

• Ülker

• Türk Petrol

• Milangaz

• Likitgaz

• TRT

• TGRT

• İhlas Ev Aletleri

• Turkuaz Yayınevi

• Milli Piyango

• misli.com

• iddia.com

• ETS Tur