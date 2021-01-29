Özgür Özel: "Bir siyasi partiye olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek takip ettik"

CHP'den 3 milletvekilinin istifa etmesi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in basın toplantısı TBMM - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un istifaları ile...