Özgür Özel: "Bir siyasi partiye olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek takip ettik"
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Özgür Özel: "Bir siyasi partiye olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek takip ettik"

29.01.2021 19:02 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:08

CHP'den 3 milletvekilinin istifa etmesi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in basın toplantısı TBMM - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un istifaları ile...

CHP'den 3 milletvekilinin istifa etmesi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in basın toplantısı TBMM - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un istifaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Özgür Özel: 'Bir siyasi partiye olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek takip ettik'
Özgür Özel: 'Bir siyasi partiye olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek takip ettik'
Özgür Özel: 'Bir siyasi partiye olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek takip ettik'
Özgür Özel: 'Bir siyasi partiye olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek takip ettik'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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