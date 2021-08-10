Özgür medyaya destek gösterisi

Polonya'nın başkenti Varşova'da Polonya parlamentosunun önünde toplanan göstericiler, Polonya medyasının yabancı mülkiyetini yalnızca Avrupa Birliği ülkeleriyle sınırlayacak tartışmalı yeni yasa tasarısına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da Polonya parlamentosunun önünde toplanan göstericiler, Polonya medyasının yabancı mülkiyetini yalnızca Avrupa Birliği ülkeleriyle sınırlayacak tartışmalı yeni yasa tasarısına karşı protesto gösterisi düzenledi. Bu tasarının, çoğunluğu ABD'li yatırımcıya ait olan Polonya'nın en büyük hükümet karşıtı televizyon kanalı olan TVN24'e karşı yapıldığına inanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Piotr Malecki