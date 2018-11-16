Özgür Kurga, Kemer'de AK Parti'den Aday Adayı Oldu

Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Özgür Kurga, AK Parti'den Kemer Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı başvurusunda bulundu.

KEMİAD Başkanı Özgür Kurga, aday adaylığı başvuru dosyasını AK Parti İlçe Başkanı Selami Minta'ya verdi. İlçe binasında düzenlenen törende, Başkan Selami Minta AK Parti Aday Adaylığı için Özgür Kurga'yı kutlayıp 31 Mart Yerel seçimlerinde Kemer'i AK Parti Belediyeciliği tanıştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Özgür Kurga da "Doğduğum ve doyduğum Kemer'de geçtiğimiz dönem siyaset sahnesinin içine girdik. Dur durak bilmeden çalışmalarımızı sürdürdük, elini sıkmadık insan bırakmayana kadar. Bu süre zarfında Partimizin verdiği her görevi layıkıyla yerine getirdik. Vatana hizmet gönül işidir, aşktır, sevdadır. Bu memleket için sözümüz var. Kemer yıllardır kan kaybediyor. Kemer'de artık yeni yüzlerin siyasetin içinde yer alması gerektiğine inanıyoruz. Kemer'in yerel yönetim anlayışında da buna ihtiyacının olduğunu biliyoruz. Hedeflerimiz büyük. Her zaman dediğimiz gibi ben değil biz olacağız. Halkımıza hizmetkar olmak için AK Parti Kemer Belediye Başkan Aday adaylığına başvuruyoruz" dedi. - ANTALYA