Özgür Kılınç nerede? Müge Anlı'da aranan Özgür Kılınç bulundu mu?

14 Nisan 2021 tarihinde kaybolan Özgür Kılınç bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Özgür Kılınç konusu ele alınıyor. Özgür Kılınç bulundu mu? Özgür Kılınç'a ne oldu? Özgür Kılınç kimdir?