Özgür Kılınç nerede? Müge Anlı'da aranan Özgür Kılınç bulundu mu?
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Özgür Kılınç nerede? Müge Anlı'da aranan Özgür Kılınç bulundu mu?

Özgür Kılınç nerede? Müge Anlı'da aranan Özgür Kılınç bulundu mu?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

14 Nisan 2021 tarihinde kaybolan Özgür Kılınç bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Özgür Kılınç konusu ele alınıyor. Özgür Kılınç bulundu mu? Özgür Kılınç'a ne oldu? Özgür Kılınç kimdir?

Özgür Kılınç bulundu mu? Özgür Kılınç'a ne oldu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ÖZGÜR KILINÇ KİMDİR?

37 yaşında olan Özgür Kılınç, bir çocuk babası.

ÖZGÜR KILINÇ'A NE OLDU?

Özgür Kılınç son olarak İstanbul Çekmeköy'de boşanma aşamasında olduğu eşini arayarak kayıplara karıştı.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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