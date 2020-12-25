Özgür Karabat kimdir? Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Özgür Karabat hayatı ve biyografisi

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi, Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Üyesi Özgür Karabat siyaset gündeminin önemli konularından biri haline gelirken vatandaşlar da Özgüre Karabat hakkında araştırmalar yaptı. Peki, Özgür Karabat kimdir? Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Özgür Karabat hayatı ve biyografisi!

ÖZGÜR KARABAT KİMDİR?

Özgür KARABAT

Tokat/ Niksar - 1974, Hüseyin, Alime.

Mali Müşavir, Dış Ticaret Uzmanı, Uluslararası Finansal Raporlama Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

Türkiye'nin önde gelen dış ticaret firmalarında yöneticilik yaptı. Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

Karabat, evli ve 1 çocuk babasıdır.