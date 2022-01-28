Özgür Kalelioğlu kimdir? Özgür Kalelioğlu kaç yaşında, nereli? Özgür Kalelioğlu hayatı ve biyografisi!

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ÖZGÜR KALELİOĞLU KİMDİR?

Sankt Georg Avusturya Lisesi'nden ve Innsbruck Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme Bölümü'nde mezun oldu. Arkas Holding Liman ve Terminal Hizmetleri Grubu Başkanıdır. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, DEİK, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Üyesi. 1986-1996 Galatasaray ve Milli Takım Yüzme Branşı rekortmen sporcusu. Türkiye ve Balkan Şampiyonu.

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