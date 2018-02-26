Yorumcu Erman Özgür: Aykut Kocaman'ın Elinde Quaresma Olsa, Oynatmazdı
BeinSports yorumcusu Erman Özgür, "Teknik direktör Aykut Kocaman'ın elinde Quaresma olsa onu oynatmazdı" dedi.
BeinSports yorumcusu Erman Özgür, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın oyun anlayışını eleştirdi.
Erman Özgür şu ifadeleri kullandı:
"QUARESMA'YI BU KADAR GERİ KOŞARKEN GÖREMEZSİN"
"44 puanlı Fenerbahçe'nin teknik direktörünü eleştirmek çok fazla doğru bulmuyorum. Ama Quaresma'yı Fenerbahçe'de oynatmaz. Quaresma'yı bu kadar geri koşarken göremezsin. Valbuena'yı neden oynatmıyor? Oynatmaz abi. Aatif oynuyor, Valbuena oynamıyor. Fark yaratacak, topu tutacak, senin takımını öne taşıyacak oyuncular bana göre Valbuena, Quaresma. Trabzonspor'da Sosa; G.Saray'da da Belhanda, Feghouli...
"QUARESMA GİBİ OYUNCULAR DERBİ KAZANDIRIR"
Quaresma lüks bir oyuncu, ama diri tutarsan da sana derbi kazandırır. F.Bahçe'nin oyun tarzı, bu tip yıldız oyunculara uygun değil. F.Bahçe'nin futbol anlayışı bana göre bizim ligin şampiyonluk kriterlerine uymuyor. Belki sezon sonu yanılabilirim."
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Bir MAC KAYBEDILDI ODA BJK YA NE COK ÖTEN HOROZ VAR. . AGALAR GECEN HAFTALAR GÖKLERE YÜCELTENLER Kimlerdi. . . !! AYIPTIR. . . . . BAKIYORUM ANLAYANDA ANLAMAYANDA FUTBOL ORDINARÜSÜ KESILMIS. . . . FB nin BASKANI YÖNETIMI KONUSMADI iki günde Sizler KADAR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kameni''yi kaleci diye transfer ettiren kim ? Kameni''nin yediği son golü Çemişgezek kalecisi yemez ;kesin sağlık sorunu var.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Beinsport ''un telefonla aramasından sıkıldım artık. Devamlı arayıp satın alın diyorlar. Ya adamlar resmen zorla bana digitürk satacaklar. Allah belanızı versin sizinCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Aykut geriye dönmüyor diye valbuenayı oynatmıyor pek ileri zeka, sen gelmişsin önde topu tutacak oyuncu diyosun, diyosunda dönüşünde ne olacak şunlara yorumcu diye maaş bağlıyolar sokağa vatandaşa sorsalar daha doğru yorum yaparCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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konya maçında konyanın iki penaltısı verilmedi.iki kırmızısı es geçildi bjk nin burda gelip duyar kasıyorlar.ayıptır şu an bjk yarıştaysa hakemlerin payı şenol hocadan fazlaCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır