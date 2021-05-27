Özgür Ekmekçioğlu kimdir? Özgür Ekmekçioğlu kaç yaşında, nereli? Özgür Ekmekçioğlu biyografisi!

Aile şirketinin yönetim kurulunda yer alan Ekmekçioğlu, Reo Mühendislik Elektromekanik İnşaat Yangın Söndürme Güvenlik Sistemleri ile Artin İnşaat ve Gayrimenkul şirketlerini kuran Özgür Ekmekçioğlu kimdir? Özgür Ekmekçioğlu kaç yaşında, nereli? Özgür Ekmekçioğlu mesleği nedir? Özgür Ekmekçioğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Aile şirketinin yönetim kurulunda yer alan Ekmekçioğlu, Reo Mühendislik Elektromekanik İnşaat Yangın Söndürme Güvenlik Sistemleri ile Artin İnşaat ve Gayrimenkul şirketlerini kuran Özgür Ekmekçioğlu kimdir? Özgür Ekmekçioğlu kaç yaşında, nereli? Özgür Ekmekçioğlu mesleği nedir? Özgür Ekmekçioğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖZGÜR EKMEKÇİOĞLU KİMDİR?

Özgür Ekmekçioğlu, 14 Temmuz 1989'da İzmir'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından İstanbul Doğuş Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Aile şirketinin yönetim kurulunda yer alan Ekmekçioğlu, Reo Mühendislik Elektromekanik İnşaat Yangın Söndürme Güvenlik Sistemleri ile Artin İnşaat ve Gayrimenkul şirketlerini kurdu.

Ekmekçioğlu, 2015 Ağustos ayında, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın kızı Ayla Gizem Bayır ile evlendi. İş hayatında mantıklı, kulüp yönetiminde duygusal olduğunu ifade eden Özgür Ekmekçioğlu, sıkı bir sinema ve tiyatro takipçisi olduğunu belirtti.