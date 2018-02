Özgür-Der'den Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Sivas Temsilciliği yaptığı açıklamayla Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Özgür-Der Sivas temsilciliği üyeleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan grup harekata destek verirken, terör örgütlerini protesto etti. Grup adına konuşan Özgür-Der İl Temsilcisi Sinan Ceran, "Afrin'de şuan 3 haftayı geride bıraktık. "Savaşa hayır" söylemi dünya gerçekliğinde naif bir cümle olarak kalabilir. Savaşa hayır gerçekten çok romantik, felsefi açıdan söylüyorum bunu, romantik bir başlık. Herkes çok rahatlıkla PKK/PYD severler üzerinden CHP Kılıçdaroğlu üzerinden ve sol sosyalist çevreler üzerinden baktığımız zaman "Savaşa hayır" gerçekten insanları da cezbedebilecek bir başlık haline gelebiliyor maalesef. Savaş dediğimiz hadise dünyanın bir gerçekliğidir. Bundan kaçınılamaz. Ama bugün maalesef haksız ve zalimce yapılan, Esad'ın her türlü katliamına, Rusya'nın her türlü katliamına, ABD'nin her türlü katliamına, PKK/PYD'nin her türlü katliamına rağmen aynı savaş seviciler PKK/PYD seviciler, aynı Esad seviciler birden bir bakıyorsunuz operasyon başlatıldığı zaman Afrin'ne birden barış sever oluyorlar. Birden demokrasiyi hatırlıyorlar. Birden insan haklarını hatırlamaya başlıyorlar. Ama 7 yıldır Müslümanların başına bombalar yağarken daha şu 40 gün içerisinde İdlib'de 524 kişi öldürüldü. ve şu an yapılan bombardımanların hepsi Rusya, Esad ve İran üzerinden yapılan bombardımanların hepsi ya hastanelere ya okullara ya da pazar yerlerine yapılıyor. Bütün bunlara rağmen Kılıçdaroğlu denen adam ısrarla şunu söyleyebiliyor Afrin üzerinden, 'Sivillere herhangi bir şey yapılmasın.' Sivillere yapılan hiçbir şey yok. Ama 7 yıldır sivillere 700 bin insana, bir milyon insana yapılanı görmeme konusunda körlüğünü hala 7 yıldır yaptığı gibi bugünde yapabiliyor. Savaşa hayır denilen meseleyi doğrudan PKK/PYD sevici CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun ayak oyunu olarak görüyoruz. ve bu oyuna gelmeyeceğimizi belirtmek istiyoruz" dedi.

Grup bir süre slogan attıktan sonra dağıldı. - SİVAS