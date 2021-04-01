Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş mesleği nedir? Özgür Demirtaş biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş mesleği nedir? Özgür Demirtaş biyografisi!

Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem
Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş mesleği nedir? Özgür Demirtaş biyografisi!

Türk finans profesörü, mühendis, akademisyen, yazar ve YouTuber olan Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş kaç yaşında, nereli? Özgür Demirtaş mesleği nedir? Özgür Demirtaş hayatı ve biyografisi nedir?

Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu
Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Sabancı Üniversitesi altında kurulan Finans Mükemmeliyet Merkezi kurucu başkanlığı, Akbank yönetim kurulu üyeliği, FODER yönetim kurulu üyeliği, Yeni Bir Lider yönetim kurulu üyeliği ve birçok holding danışmanlıklarını yürütmektedir. Bunların yanında 2012-2014 yılları arasında Türkiye Genç İşadamları Derneği, TAYSAD ve DASK danışmanlıklarını da yürütmüştür. Türk finans profesörü, mühendis, akademisyen, yazar ve YouTuber olan Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş kaç yaşında, nereli? Özgür Demirtaş mesleği nedir? Özgür Demirtaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR?

Kemal Özgür Demirtaş (d. 12 Ağustos 1975; Ankara), Türk finans profesörü, mühendis, akademisyen, yazar ve YouTuberdır.

HAYATI

İlkokul eğitimini Manisa'nın Salihli ilçesinde tamamlamış, ardından Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesinde tamamladıktan sonra üniversite yerleştirme sınavında ilk 50 içerisinde yer alarak Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Lisans eğitimini tamamlamasının ardından yüksek lisans seviyesini atlayarak 1998 yılında Finans doktorası için Boston College'a kabul almış ve 2003 yılında doktor unvanını kazanmıştır. Aynı yıl içerisinde Baruch College City University of New York'ta yardımcı doçent unvanıyla akademik kariyerine başlamıştır. 31 yaşında Baruch College City University of New York'da tenür unvanını kazanmıştır. Aynı zamanda NYU-Stern School of Business'da da dersler vermiştir. Akademik çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinden, Journal of Financial Economics, Management Science, Journal of Monetary Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Review of Finance'de yayınlanmıştır. 2012 yılında tenür ünvanını bırakarak Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanlığını yürütmeye başlamıştır.

KARİYER

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Sabancı Üniversitesi altında kurulan Finans Mükemmeliyet Merkezi kurucu başkanlığı, Akbank yönetim kurulu üyeliği, FODER yönetim kurulu üyeliği, Yeni Bir Lider yönetim kurulu üyeliği ve birçok holding danışmanlıklarını yürütmektedir. Bunların yanında 2012-2014 yılları arasında Türkiye Genç İşadamları Derneği, TAYSAD ve DASK danışmanlıklarını da yürütmüştür.

Özgür Demirtaş, Neslihan Küçükoğlu Demirtaş ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.

Demirtaş'ın "Prof. Dr. Özgür Demirtaş" isimli bir YouTube kanalı bulunmaktadır. Kanalın Mart 2021 itibarıyla yaklaşık 829 bin abonesi vardır.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Özlem Zengin Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Özge Özder Acun Ilıcalı Merve Boluğur İbrahim Çelikkol
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş mesleği nedir? Özgür Demirtaş biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 20:47:57. #1.14#
title