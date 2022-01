Özgür Can Çoban kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Özgür Can Çoban kimdir, şarkıları neler?

Özgür Can Çoban şarkıları ve albümleri merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler konuğu olan Özgür Can Çoban kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli? İşte tüm bilgiler...

ÖZGÜR CAN ÇOBAN KİMDİR?

Özgür Can Çoban (d. 14 Kasım 1994), Türk şarkıcı.

Özgür Can Çoban doğum tarihi : 14 Kasım 1994

Özgür Can Çoban kaç yaşında : 27 yaşında

Özgür Can Çoban nereli : Kırşehir

Özgür Can Çoban mesleği ne : Şarkıcı

Sanatçı Kırşehir'de doğdu.6 yaşında 'Özgür Can Müzik Evinde' müziğe ilk adımlarını attı. Lise eğitimini sürdürürken Trt Müzik programlarında vokal ses olarak çalışmaya başlayan Özgür Can, Trt' nin yapmış olduğu ses yarışmalarında birincilikler kazanarak aynı yıl içerisinde Trt kurumun da Türk Halk Müziği "Sözleşmeli Ses Sanatçısı" olarak görev aldı. Genç yaşına rağmen Trt Türk Halk Müziği repertuarına derleme çalışmaları yaptı.ODTÜ üniversitesinin düzenlemiş olduğu çok sayıda usta sanatçının katıldığı ''Ustalar Arasında''etkinliğinde yer alan en genç sanatçı olarak ödüllendirildi.

2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü öğrencisi olarak akademik hayatına başlayan Özgür Can İTÜ TMDK'da Erol Parlak, Can Etili ve Zara'dan nazariyat, şan ve repertuar dersleri aldı. Sanatçı, Sahne-beden, jest ve mimik eğitimini tiyatro ve sinema sanatçısı Ziya Kürküt' den aldı. Neşet Ertaş'ın da sahne aldığı İTÜ Bağlama Günleri'nde halk müziğinin usta sanatçılarıyla aynı sahnede performans sergiledi.Emel Sayın, Zara, Kenan Doğulu, Nükhet Duru, gibi sanatçılara vokal olarak eşlik etti. Çok sayıda enstrüman çalabilen güçlü yorumu ve sesiyle Özgür Can Çoban ''Kral Türkiye Müzik Ödülleri Neşet Ertaş Altın Bağlama Ödülleri''nde "En İyi Genç Yetenek" olarak gösterildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nden Yüksek Onur Derecesi ile Mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Performans Anasanat DalıÇalgı - Ses Yüksek Lisans Programını Birincilik ile kazandı.

Bir çokdizi ve reklam müziği çalışmaları yaptı.

Borusan Müzik Evi'nde düzenlenen 'SecretTribe' projesi kapsamında Mercan Dede ile sahne aldı.

11.Astana Müzik Festivaline özel davet ile ülkemizden katılan tek sanatçı olarak Astana Opera Salonunda performans sergiledi.

Sanatçı 1 Mart 2019' da ilk solo albümü ''Yaralandım'' Kasım 2019'da ise 2.albümü ''Sana Dair''i ve Nisan 2020' de ''Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm'' single çalışmasınıyayınladı.

Aynı yıl içerisinde ''Altın Kelebek Ödülleri '' '' En İyi Halk Müziği Erkek'' sanatçı olarak gösterildi. 2020 İstanbul Kültür Üniversitesi Onur Ödülleri'n de Yılın En Beğenilen Halk Müziği Sanatçısı ödülünü aldı. 2020 Temmuz ayında Özgür Can çoban Ft. Zara ' Gel Hayalim 'single çalışmasını yayınladı.Show Tv de yayınlanan 'Ramo' dizisinde 'Üryan Geldim' 'Bul Getir' 'Allı Turnam' eserlerini aranjörlüğünü de üstlenerek yorumladı. Geniş kitlelere hitap eden yorumcu Özgür Can Çoban çalışmalarına devam ediyor.

