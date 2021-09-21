Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı görevinde bulunan Özgür Burak Akkol hakkında vatandaşlar internette en çok "Özgür Burak Akkol kimdir? Özgür Burak Akkol kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını aratmaktadır. İşte Özgür Burak Akkol hakkında detaylar. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ÖZGÜR BURAK AKKOL KİMDİR?

İş hayatına ABD'de Nautilus Foods'ta başlayan Özgür Burak Akkol, 2003 yılında Koç Holding'e geçiş yaptı. Koç Holding bünyesinde Denetim, İnsan Kaynakları ve Proje Geliştirme alanlarında görev aldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2014 – 2021 yılları arasında Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Akkol, 2021 Nisan ayından itibaren görevine İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı olarak devam ediyor.

Akkol aynı zamanda, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütüyor. Ayrıca TİSK'i temsilen İŞKUR Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Aynı zamanda, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Topluluğu Spor Kulübü'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Otokoç Otomotiv ve Türk Traktör şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Akkol, ayrıca Koç Üniversitesi'nden Executive MBA, Columbia Business School ve London Business School'dan Global Executive MBA dereceleri aldı.

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