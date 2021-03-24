Özgür Aras kimdir, kaç yaşında? Özgür Aras mesleği nedir?
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Özgür Aras kimdir, kaç yaşında? Özgür Aras mesleği nedir?

24.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:41
Özgür Aras kimdir, kaç yaşında? Özgür Aras mesleği nedir?

Zerrin Özer, Tarkan,Yonca Evcimik, Ahmet San, Pınar Aylin, Harun Kolçak, Reyhan Karaca ve Ajlan & Mine, Deniz Akkaya, Gülben Ergen, Ayşe Hatun Önal, Hande Yener, Emel Müftüoğlu gibi ünlülere prodüktörlük, menajerlik ve iletişim danışmanlığı yapan Özgür Aras kimdir, kaç yaşında? Özgür Aras nereli, mesleği nedir? Özgür Aras hayatı ve biyografisi nedir?

Zerrin Özer, Tarkan,Yonca Evcimik, Ahmet San, Pınar Aylin, Harun Kolçak, Reyhan Karaca ve Ajlan & Mine, Deniz Akkaya, Gülben Ergen, Ayşe Hatun Önal, Hande Yener, Emel Müftüoğlu gibi ünlülere prodüktörlük, menajerlik ve iletişim danışmanlığı yapan Özgür Aras kimdir, kaç yaşında? Özgür Aras nereli, mesleği nedir? Özgür Aras hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde..

ÖZGÜR ARAS KİMDİR?

Ankara'da doğmuştur. İlkokulu Ankara Teğmen Kalmaz İlkokulu'nda okudu. Ortaokul 1.sınıfı Ankara Mimar Kemal Lisesinde okudu. İlk sosyal faaliyetlere Bodrum'da başlayan Özgür Aras, Saynur Gelendost'la tanıştı. Bilkent Üniversitesi Büro Yönetimi'nde okuduğu dönem Swiss Hotel Management School ve Delcom'un halkla ilişkiler kursuna gitmiş ve diploma almıştır.

Zerrin Özer, Tarkan,Yonca Evcimik, Ahmet San, Pınar Aylin, Harun Kolçak, Reyhan Karaca ve Ajlan & Mine, Deniz Akkaya, Gülben Ergen, Ayşe Hatun Önal, Hande Yener, Emel Müftüoğlu gibi ünlülere prodüktörlük, menajerlik ve iletişim danışmanlığı yaptı.

2000 yılında ilk şiir kitabını yayınlamış ardından Beynimden Herkes Geçti, İnsan Yaşarken Anlamaz, Sevilmek Hasretiyle Pişmanım ve 2009 yılında Güzel Günler Zorlu Yollardan Geçer isimli kitapları yazmıştır.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 12:42:13. #1.14#
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