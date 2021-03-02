Özgür Alter kimdir? Özgür Alter hayatı ve biyografisi! Özgür Alter kaç yaşında, nereli? Özgür Alter Instagram hesabı ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Özgür Alter, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Özgür Alter hakkında merak edilenler. Özgür Alter hayatı ve biyografisi. Özgür Alter kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Özgür Alter merak konusu oldu. İşte Özgür Alter hakkında merak edilen Özgür Alter kimdir, Özgür Alter hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÖZGÜR ALTER KİMDİR?

Özgür Alter, 1979 yılında Van'da doğdu. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan sanatçı, ilk bestesini 17 yaşında yaptı. Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Antalya ve Anamur gibi çeşitli şehirlerde sahne alan Özgür Alter, 2011 yılında "Ayda Hüzün" isimli ilk albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Sanatçı, 2015 yılında sözü ve müziği kendisine ait olan 12 şarkılık "Repertuar" isimli albümünü dinleyicileriyle buluşturdu. Özgür Alter, 2018 yılında "Efkar" isimli albümü yayımladı. Sanatçı, son olarak 2020 yılında "Yakalım" isimli çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu.

ÖZGÜR ALTER INSTAGRAM HESABI NE?

Özgür Alter "ozgur_alter" Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor.