Özgün, oğlu Ediz ile kardan adam yaptı!

Mümkansız ismini verdiği yepyeni şarkısıyla müzik listelerini sallayan sevilen sanatçı Özgün, etkili olan kar yağışı sonrasında oğlu Ediz ve eşi Nida Uğurlu ile birlikte kardan adam yaptı. İşte detaylar…