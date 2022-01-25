Özgün, oğlu Ediz ile kardan adam yaptı! - Haberler Magazin
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Özgün, oğlu Ediz ile kardan adam yaptı!

Özgün, oğlu Ediz ile kardan adam yaptı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Mümkansız ismini verdiği yepyeni şarkısıyla müzik listelerini sallayan sevilen sanatçı Özgün, etkili olan kar yağışı sonrasında oğlu Ediz ve eşi Nida Uğurlu ile birlikte kardan adam yaptı. İşte detaylar…

Müzik sektörüne kazandırdığı sayısız hit şarkısı ile dillerden düşmeyen Özgün, sosyal medya hesabından paylaştığı kartpostal tadındaki fotoğrafla sevenlerinden binlerce kez beğeni aldı.

Baba oğul karın keyfini çıkartırken sevilen sanatçı paylaşımına şu notları düştü; "Ediko'nun katkılarıyla 2022 kışının ilk kardan adamı hazır."

Özgün, oğlu Ediz ile kardan adam yaptı!

Özgün, oğlu Ediz ile kardan adam yaptı!

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Medya, Müzik, Magazin, Haber

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