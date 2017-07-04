Özgün Baskı Resim" Sergisi Açıldı

Emekli resim öğretmeni ve sanat eğitmeni Faize Bostan, "özgün baskı tekniği" ile yaptığı 50 eserini Edremit ilçesinde sergiledi.



Edremit Belediyesi ev sahipliğinde Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde açılan "Hissettiklerim" isimli sergi büyük ilgi gördü.



Matbaa mürekkebi ile ahşap kalıplara sürülmesinden sonra kağıda yapılan baskıyla ortaya çıkan 50 çalışmadan oluşan sergi, bir hafta boyunca gezilebilecek.



Belediye Başkanı Kamil Saka tarafından kurdelesi kesilen sergiyi çok sayıda sanatsever gezdi.



Çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Bostan, tüm sanatseverleri sergisine davet etti.



Bostan, kendisinin resim öğretmeni olduğunu ve 25 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra daha çok sevdiği grafik, soyut baskıya yöneldiğini belirtti.



Bostan, "Baskı çalışmalarını tercih ettim. Yağlı boya, sulu boya resim tabi ki çok yaptım. Ama çoğunlukla özgün baskı, ağaç baskı şimdi de kolografi tekniğiyle baskı yapıyorum." dedi.



Kolografinin Türkiye'de çok bilinen bir teknik olmadığını anlatan Bostan, şöyle konuştu:



"Değişik malzemeler, materyaller kullanarak yaptığım bir baskı çeşidi. Yine de matbaa mürekkebi, merdane ve baskı makinesinden geçiriyorum eserlerimi. Kağıdın üzerine basıyoruz eserlerimizi doğal olarak. Uzun süreden beri çalışıyorum. Yurt dışı, yurt içi hem karma sergiler, hem yarışmalı sergilerde resimlerimi sergiliyorum. Bu benim 5'inci kişisel sergim oldu."