Özgü Namal'ın son hali görenleri şaşırtıyor! - Haberler
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Özgü Namal'ın son hali görenleri şaşırtıyor!

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Özgü Namal'ın son hali görenleri şaşırtıyor!

Geçtiğimiz yıl yoga ve nefes terapisti olan eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybederek büyük bir üzüntü yaşayan oyuncu Özgü Namal, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte ünlü oyuncunun son hali...

Geçen yıl eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal, yaşamına çocuklarıyla birlikte İstanbul'da devam ediyor. Eşi hayattayken Köyceğiz'de yaşayan Namal'ın, Oral vefat ettikten sonra o eve bir daha hiç gitmediği biliniyor. Uzun süre sonra kameralara takılan Özgü Namal'ın son hali ise ilgi odağı oldu. İşte, Özgü Namal'ın son hali. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ÖZGÜ NAMAL'IN SON HALİ

Özgü Namal'ın son hali görenleri şaşırtıyor!

Özgü Namal'ın son hali görenleri şaşırtıyor!

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özgü Namal, bugüne kadar 'Yeditepe İstanbul', 'Kurtlar Vadisi, 'Hanımın Çiftliği', 'Kan' ve 'Merhamet' gibi sevilen dizilerde boy gösterdi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kurtlar Vadisi'nde 'Elif' ve 'Merhamet' dizisinde canlandırdığı 'Narin' karakeriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Namal, yedi yıldır herhangi bir dizi projesinde yer almadı. Son 7 yılda 50'ye yakın projeden teklif aldığını ifade eden Özgü Namal, "Çocuklarımı kendim büyütmek istiyorum" diyerek bu teklifleri reddettiğini açıklamıştı.

Ünlü oyuncu, 2014-2015 sezonunda Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 'Yetenek Sizsiniz' programında jüri üyesi olarak görev yaptı.

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