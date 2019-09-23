Özgentürk, telif haklarını Darüşşafaka'ya verdi

23.09.2019 16:52

Yönetmen ve senarist Ali Özgentürk, eserlerinin telif haklarını Darüşşafaka'ya bağışladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri olan "Selvi Boylum Al Yazmalım"ın senaryosunu kaleme alan usta isim, Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan ve 156 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyetlerine devam eden Darüşşafaka Cemiyeti'ne eserlerinin yayın hakkını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem, Ali Özgentürk'ün özellikle 1970 ve 1980'lerde imza attığı eserlerle sinema ve edebiyat dünyasının unutulmazları arasına girdiğini belirterek, "Ali Özgentürk, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği çok kıymetli bağışla yayınlanmış ve yayınlanmamış 100'e yakın eserin mali haklarını Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışladı. Böylece, eserlerin tüm kullanım, telif hakları Darüşşafaka'ya bağışlanmış oldu. Ali Özgentürk'ün bu bağışı, yüzlerce çocuğumuzun hayatını değiştirecek." ifadelerine yer verdi.

Özgentürk'ün 1977'de Atıf Yılmaz'ın çektiği, Cengiz Aytmatov'un romanından uyarlanan "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı senaryosunun yanı sıra "Hazal" filminin senaryosu, "At", "Su da Yanar", "Mektup", "Beni Sev", "Kalbin Zamanı", "Görünmeyen", "Yengeç Oyunu", "Balalayka" adlı filme çekilmiş eserlerin senaryo ve hikayeleriyle 70 adet filme çekilmemiş senaryo ve hikaye de bağışlanan eserler arasında yer alıyor.

"Ali Özgentürk Filmleri Senaryo Kitapları", "Tanıklıklar", "Oğul Oğul" ve "Gizli Defterlerim" adlı yayımlanmış kitaplar ile henüz yayınlanmamış 6 kitabının tüm hakları da Darüşşafaka Cemiyetine bağışlandı.

1954'te vefat eden şair ve yazar Sait Faik Abasıyanık'ın vasiyet üzerine tüm eserlerinin hakları, annesi tarafından Darüşşafaka Cemiyetine bağışlanmıştı. Abasıyanık'ın bağışı, bugüne kadar Darüşşafaka'da okuyan binlerce çocuğun eğitimine destek oldu.

Kaynak: AA