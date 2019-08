Özgener'den tekerlekli araç taşımacılığı talebi

28.08.2019 22:01

Kaynak: DHA

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi 'nin (UKOME) trafik yoğunluğunu gerekçe göstererek aldığı karar doğrultusunda geçen yıl ağustos ayından bu yana İzmir Alsancak Limanı 'ndan, tekerlekli araç taşımacılığında kullanılan, Ro-Ro gemileri ile taşımacılık yapılamadığını söyledi. Revize edilen karara karşın Ulaştırma Bakanlığı nezdinde bazı girişimlerde bulunacaklarını belirten Özgener, İzmir-İtalya Ro-Ro taşımacılığı hizmetinin, Çeşme ve İzmir Alsancak Limanı çıkışlı olmak üzere, her iki liman üzerinden verilmesini istediklerini kaydetti.İZTO'nun ağustos ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Meclisin açılışında yaptığı konuşmada orman yangınlarına karşı hazır olunması gerektiğine dikkat çeken İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, hazır olmayı sadece devletten yada hükümetlerden beklemenin yanlış olduğunu savundu. İzmir'in, Ege'nin, Türkiye'nin tek bir ormanını bir daha alevler içinde görmemek için ne yapılacaksa yapılması gerektiğini kaydeden Özgener, yangında kaybedilen ormanları yerine koymak için başlatılan 'Hedef 1 Milyon Fidan' gibi kampanyaları daha da ileri götürüp, yeni ormanlar kazandırılmasını istedi. Oda olarak kampanyaya 10 bin findan bağışı yaptıklarını açıklayan Başkan Özgener, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin de 10 bin fidan bağışlayarak kampanyayı desteklediğini söyledi. Türkiye gündemine oturan kadın cinayetleri sorununu da hep birlikte durdurmak için kadın üyelerden öneri, görüş ve projeler beklediğini ifade eden Özgener, kadınlara hak ettiği değeri vermemekte direnen her odağın, her kişinin karşısında olduklarını dile getirdi.İZMİR EN ÇOK PAY ALAN 3.İLTürkiye ekonomisini yönlendiren veriler incelendiğinde İzmir'in geçen 9 yıl içerisinde Türkiye ekonomisinden en çok pay alan üçüncü kent olduğunu belirten Özgener, "Odamızın da içerisinde yer aldığı Tarımsal OSB Projeleri ile İzmir'in tarımsal sanayi potansiyelinin etkin kullanılmasının sağlanacağını düşünüyoruz. İzmir'in bu noktada desteklemelerden yararlanabilmesi önem taşıyor" diye konuştu.Geçen yıl ağustos ayından bu yana İzmir Alsancak Limanı'ndan, tekerlekli araç taşımacılığında kullanılan, Ro-Ro gemileri ile taşımacılığı yapılamadığını kaydeden Mahmut Özgener, UKOME şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu gerekçe göstererek Ro-Ro seferlerinin iptaline zemin hazırlayan kararı aldığını anlattı. Özgener, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Halbuki Ro-Ro seferleri için TIR'lar, şehir trafiğini hafta sonu gece saatlerinde kullanıyor. Sayıları da konteyner TIR'larının çok çok altında. Oda olarak, Ro-Ro seferlerinin İzmir Alsancak Limanı'ndan yeniden başlatılmasına ilişkin İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne girişimlerde bulunduk. Çabalarımız sonucunda, 8 Ağustos 2019 tarihli UKOME toplantısında karar revize edildi. Buna göre; Ro-Ro seferleri yapacak TIR'ların şehir trafiğinin yoğun olmayan saatlerinde girişine olanak tanındı. Şimdi revize edilen bu UKOME kararı ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde girişimlerimizi başlatacağız ve Bakan Cahit Turhan'ı ziyaret edeceğiz. Amacımız, İzmir-İtalya Ro-Ro taşımacılığı hizmetinin, Çeşme ve İzmir Alsancak Limanı çıkışlı olmak üzere, her iki liman üzerinden verilmesini sağlanması."İZMİR-İSTANBUL OTOYOLUNA ÖVGÜ4 Ağustos 2019 tarihi itibariyle hizmete giren İzmir-İstanbul Otoyolunun İzmir ticari hayatına ve kentin gelişimine olumlu katkılar sağlayacağını savunan Özgener, ilk aşamada, Kurban Bayramı trafiğinin azalmasına önemli katkısı olduğunu dile getirdi. Yapımı devam eden İzmir-Ankara Hızlı Tren Hattı, İzmir-Çandarlı Otoyol Projesi ve İzmir Çandarlı Limanı gibi projelerin de tamamlanmasıyla İzmir'in yurtiçi ve yurtdışıyla bağlantısının çok daha güçleneceğini öne süren Özgener, şunları söyledi:"88 yıldır devam eden ve ülkemizin fuar geleneğini başlatan İzmir Enternasyonal Fuarı'na oda olarak destek vermeye devam ediyoruz. Dünyanın en büyük nüfusuna sahip iki ülkesi bu yıl fuarda başrolde Partner ülkenin Çin Halk Cumhuriyeti, odak ülkenin Hindistan olduğu fuara tüm üyelerimizi davet ediyoruz. Çin, farklı sektörlerden 69 firma ile fuara iştirak edecek. Bu firmalara ek olarak fuar ile eş zamanlı Türkiye - Çin Halk Cumhuriyeti İş Forumu düzenlenecek. Türk ve Çinli firmaları bir araya getirecek networking buluşması gerçekleştirilecek. Dünya devi Çin ile aramızdaki işbirliğini güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız."Mecliste yaptığı konuşmada mesleki yeterlilik belgeleri ve kimlik kartlarının 15 Ağustos tarihinden itibaren Türkçe - İngilizce olmak üzere artık çift dilde basılacağını ifade eden Başkan Mahmut Özgener, "İlk etapta Türkçe - İngilizce düzenlenecek olan belgeler, önümüzdeki dönem Türkçe - Almanca, Türkçe - Rusça ve Türkçe - Arapça düzenlenebilecek. Böylelikle, yurtdışındaki projelerde ve işyerlerinde istihdam edilen vatandaşların belgelerini ayrıca tercüme ettirmelerine gerek kalmayacak. Ülkemizin nitelikli ve belgeli işgücünün serbest dolaşımının geliştirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış olacak" dedi.ÜNİVERSİTENİN BAŞARILARINI ANLATTIİzmir Ekonomi Üniversitesi olarak yeni yönetimin önderliğinde bu sene ilk defa girdikleri üniversite sınavlarından büyük bir başarıyla çıktıklarını belirten Özgener, geçen seneye kıyasla, yerleşmede doluluk oranlarını 15.6 puan arttırarak yüzde 91'e çıkarmayı başardıklarını hedefledi. Türkiye'deki ilk 20 vakıf üniversitesinin doluluk oranlarının üzerinde bir başarı yakaladıklarını anlatan Özgener, "2012 yılından beri İzmir'deki Vakıf Üniversiteleri arasında doluluk oranında bu sene ilk defa açık farkla lider konuma yükseldik. Geçtiğimiz yıl toplam bin 551 yeni öğrenci bünyemize katılırken, bu yılki sayımız bin 843'e ulaştı. Geçen yıl ek kontenjan olarak 116 öğrenci aldık. Bu sene de benzer bir rakam bekliyoruz. Üniversite sınavı sonrasında, bünyemize kattığımız öğrenci sayısını arttırırken, üniversitemizin kalitesini de önemli ölçüde yükselttik" diye konuştuk. Özgener başarısını en çok yükselten vakıf üniversitelerden biri olduklarını söyleyerek üniversiteye yüzde 50 bursla yerleşen öğrencilerin İzmir'deki tüm devlet ve vakıf üniversitelerine birincilikle girebildiğini dile getirdi. İZTO'nun desteği ile öğrencileri 80 bin işveren ile buluşturacaklarını anlatan Başkan Özgener, İzmir'i daha yukarılara taşıyacak donanıma sahip gençleri şehre kazandırmak istediklerini söyledi.