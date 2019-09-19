Özgecan ve 2 çocuğunu rehin alan eski koca: psikolojim çok bozuktu (2)

Özgecan ve 2 çocuğunu rehin alan eski koca: psikolojim çok bozuktu (2)

TUTUKLANDISamsun'da eski eşi Özgecan Y. (27) ile 2 çocuğunu tabancayla rehin aldığı evde, kapıyı kırıp içeri giren polisler tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirilen Şahin Özdemir (46), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'ateşli silahla rehin alma' suçlamasıyla tutuklandı.

19.09.2019 15:53
Özgecan ve 2 çocuğunu rehin alan eski koca: psikolojim çok bozuktu (2)

TUTUKLANDI
Samsun'da eski eşi Özgecan Y. (27) ile 2 çocuğunu tabancayla rehin aldığı evde, kapıyı kırıp içeri giren polisler tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirilen Şahin Özdemir (46), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'ateşli silahla rehin alma' suçlamasıyla tutuklandı.


Kaynak: DHA
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