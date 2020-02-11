Özgecan mezarı başında anıldı
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Özgecan mezarı başında anıldı

Özgecan Aslan'ın mezarı Özgecan Aslan'ın mezarı başında dua edilmesi Songül Aslan'ın konuşması Mehmet Aslan'ın konuşması Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen 19 yaşındaki Özgecan Aslan, yakınları tarafından mezarı başında dualarla anıldı.

11.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:20
Özgecan mezarı başında anıldı

Özgecan Aslan'ın mezarı

Özgecan Aslan'ın mezarı başında dua edilmesi

Songül Aslan'ın konuşması

'ın konuşması 'in ilçesinde 11 Şubat 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen 19 yaşındaki Özgecan Aslan, yakınları tarafından mezarı başında dualarla anıldı

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Özgecan mezarı başında anıldı
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