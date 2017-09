Özgecan'ın Katil Zanlısı Yeniden Yargı Önünde (2)

DURUŞMA 29 EKİM'E ERTELENDİ



Mersin'in Tarsus İlçesinde, Özgecan Aslan'ın cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası onanan Fatih Gökçe'nin yargılandığı duruşma, eksiklerin giderilmesi için 29 Ekim'e ertelendi. 7 saat süren yargılamada Gökçe, hakkındaki suçlamaları reddederkien, avukatı ise Yargıtay'ın bozma kararına katıldıklarını ama eksik bulduklarını söyledi.



ADLİYE BAHÇESİNDE AÇIKLAMAYA İZİN VERİLMEDİ



Duruşma sonrası adliye bahçesinde açıklama yapan Özgecan Aslan'ın amcası Yaşasın Aslan ve Aslan ailesinin avukatı Sevim Küçük'ün konuşması polisler tarafından engenlendi. Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla adliye bahçesinde açıklama yapılmasının yasak olduğunu belirten polisler, grubu dışarı çıkarmak için çevik kuvvetten destek istedi. Avukat Küçük'ün tüm çabalarına rağmen polisler, grubu adliye bahçesinden çıkarttı. Açıklamaya adliye bahçesinin dışında yapan Küçük, şöyle konuştu:



"Mahkeme, Fatih Gökçe'nin savunmasını yeniden aldı, sorular soruldu. Gökçe savunmasını yaptı ve duruşma ertelendi. Aslında bu bozma kararını öğrendiğimiz günden itibaren, bu kararın kesinlikle hukuka uygun olmadığını, adam öldürme gerekçesinin zaten netelikli cinsel saldırı suçlarının delillerini ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla suçu işledikleri ve mevcut diğer delillerle birlikte adli tıp raporu ve tanıkların beyanları, Suphi Altındöken'in, Fatih'in nitelikli cinsel saldırı suçu işlediği yönündeki beyanları ile suçun işlendiği kesinliğe varmıştır. Bu nedenle mahkemenin direnme kararı vereceğini umuyoruz."



AMCA ASLANDAN TEPKİ



Amca Yaşasın Aslan ise, adliye bahçesinde açıklama yapılmasına izin verilmemesine tepki göstererek, "Çok şey söyleyecektim ama demorolize olduğum için fazla konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Daha önceden burada konuşmamıza izin verilip de şu an verilmemesinin bir amacı var mı bilmiyorum. Kamuoyu baskısı eskisi gibi olmadığı için, sanırım birileri güç alıyor. Mahkeme heyetinin saatlerdir caninin dalge geçmesine rağmen, saatlerce manevra yapmasına rağmen bunun görüldüğünü düşünüyorum. Mahkenin Türk Milleti'nin nabzına göre karar vereceğini umuyorum" diye konuştu.