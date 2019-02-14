Özgecan'ın Annesi: "Kadın Cinayetleri Son Bulsun"

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 11 Şubat 2015 tarihinde bindiği minibüsün sürücüsü tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, toprağa verilişinin 4. yılında mezarı başında dualarla anıldı. Anne Songül Aslan, "Kadın cinayetleri son bulsun. ya güzel bir kanun yapsınlar ya da idam getirsinler" dedi.

11 Şubat 2015'de öldürülen, 14 Şubat 2015'de toprağa verilen Özgecan, mezarı başında anıldı. Kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden Aslan ailesi, dua edip, gözyaşı döktü. Akrabaları ve arkadaşlarıyla Özgecan Aslan'ın mezarını ziyaret eden baba Mehmet ve anne Songül Aslan, melek figürlü kabri başında el açıp kızları için dua ederken, Kur'an-ı Kerim okudu. Yağmurlu havaya rağmen Aslan ailesi ve akrabaları dışında birçok kişi de Özgecan'ın kabrini ziyaret ederek, dualar edip mezarının üzerine çiçek bıraktı.

"Kadın cinayetleri son bulsun"

Ziyaretin ardından gazetecilere konuşan anne Songül Aslan, kadın cinayetlerini gördükçe üzüldüğünü kaydederek, "Kadın cinayetleri son bulsun. Artık devlet mi, dünya mı el atıyor ama son bulsun. 2018 yılında 448 kadın öldürülmüş. Özgecanım 20156 yılında öldürüldüğünde ben söyledim. Özgecan kanunu çıksın, güzel bir yasa çıksın. Devlet büyüklerine seslendim. Başkalarının canı yanmasın dedim. Ancak bu süreçte 2-3 bin kadın öldürüldü. Bunların hepsi suçsuz, günahsız. Ne günahları var da öldürüldü. Özgecanım dolmuşa binmiş eve geliyordu. Lütfen ya güzel bir kanun yapsınlar ya da idam getirsinler. Zaten biz ölmüşüz, yaşayan bir ölüyüz. Ölene kadar da bizim hayatımız böyle olacak. Artık erkeklere eğitim mi veriyorlar, seminerler mi veriyorlar, hasta olanları tedavi mi ettiriyorlar ama bir şeyler yapsınlar. Hep erkeklerden çıkıyor. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Lütfen herkes elini vicdanına koysun. Ben her gün kadın cinayeti izledikçe üzülüyorum, ağlıyorum. Yazık günah değil mi ya. El kadar çocuklarımıza zarar veriyorlar. İnsanlar artık tek yürümeyecek, tek gezmeyecek mi?" diye konuştu.

"Kadın cinayetleri kader değil"

Baba Mehmet Aslan ise cinayete kurban giden bütün kadınların mekanlarının cennet olmasını isteyerek, "14 Şubat Sevgililer Günü. Sevgililer Özgecanımı unutmasınlar, onu da ansınlar. Kadına şiddet kader değil. Devletin kudreti, gücü bunu bitirmeye elbette ki yeter. Çok boyutlu bir problem, çok zor bir problem. Bu sorun devlet adamları için de büyük bir sıkıntı. Onun için bugünlerin, bu zor, sıkıntılı günlerin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Allah ölmüş bütün kadınlara rahmet eylesin, ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA