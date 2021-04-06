MERSİN ÖZGECAN'IN AİLESİ SOSYAL MEDYADA KIZLARINA HAKARET EDEN KİŞİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce okuldan eve gitmek için bindiği minibüsün şoförü tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra vahşice öldürülen Özgecan Aslan'ın (19) ailesi, sosyal medya üzerinden Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk ve kızlarına hakaret içerikli söylemlerde...

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce okuldan eve gitmek için bindiği minibüsün şoförü tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra vahşice öldürülen Özgecan Aslan'ın (19) ailesi, sosyal medya üzerinden Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk ve kızlarına hakaret içerikli söylemlerde bulunduktan sonra tutuklanan A.Ş., hakkında suç duyurusunda bulunacak. Baba Mehmet Aslan, Bu cehalet bizi ziyadesiyle üzmüştür. Bunun hakkında uzun konuşmaya ihtiyaç yok. Hiçbir küfür, hiçbir cehalet kızımın nuruna ve kızımın cennet mekanına ulaşamaz dedi.

Sosyal medyada 'Sapık Alihan' kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımlarla büyük tepki toplayan A.Ş., Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretlerde bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince Kağıthane'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.Ş., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖZGECAN'IN AİLESİ SUÇ DUYURUSU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

A.Ş.'nin sosyal medyadaki paylaşımlarına tepki yağarken, Özgecan Aslan'ın ailesi suç duyurusunda bulunmak için harekete geçti. A.Ş. hakkında, avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunacaklarını belirten baba Mehmet Aslan, Bu cehalet bizi ziyadesiyle üzmüştür. Bunun hakkında uzun konuşmaya ihtiyaç yok. Bir cahil. Hiçbir küfür, hiçbir cehalet kızımın nuruna ve kızımın cennet mekanına ulaşamaz. Fakat sinek küçük olsa da mide bulandırıyor. Sadece kımızın manevi şahsına yapılan bir hakaret değil, aynı zamanda Türk bayrağına da yapılan bir hakaret söz konusu. Sosyal medya kullanıcılarına çok teşekkür ediyorum. Büyük tepki gösterildi. Savcılık makamı videoyu hazırlayan kişiyi tutuklamış. İçeride tez zamanda aklanın başına geleceğini inanıyorum. Avukatlarımız bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak. Şunu söylemek istiyorum, 'Azan zamanın vardır belası'. İllaki kim azıyorsa belası tez zamanda verilecektir. Sosyal medya kullanmadığım için medya aracılığı ile haberim oldu. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ederim dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı