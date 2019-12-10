Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti (2)
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Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti (2)

CEREN'İN ADI ORDU MEYDANI'NA VERİLDİOrdu'da evinin bulunduğu apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in adı, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce Köprübaşı Meydanı'na verildi.

10.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:20
Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti (2)

CEREN'İN ADI MEYDANI'NA VERİLDİ

Ordu'da evinin bulunduğu apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 'in adı, 'nce Meydanı'na verildi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 'Ordu'nun en büyük meydanı olma özelliğine sahip Köprübaşı Meydanı'na Ceren Özdemir kızımızın adını verme kararı aldık. Ceren'imizin adını her zaman yaşatacağız. Seni hiç unutmayacağız. Güzel kızım' paylaşımında bulundu.

Kaynak: DHA
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