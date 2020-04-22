Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi'ndeki gönüllü kursiyerler maske üretiyor Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler çerçevesinde Sivas Belediyesi Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi'nde gönüllü kursiyerler tarafından maske üretiliyor.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler çerçevesinde Sivas Belediyesi Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi'nde gönüllü kursiyerler tarafından maske üretiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başta sağlık çalışanları olmak üzere hemşerilerin kullanması için Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi'nde haftalık 500 adet maske üretimi yapılıyor.

Mefruşat hocaları ve gönüllü kursiyerler tarafından haftanın iki günü sosyal mesafe gözetilerek üretilen maskeler, Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından toplanarak sterilizasyon işlemine gönderiliyor. Strelizasyon işleminin ardından paketlenen maskeler, başta sağlık kurumları olmak üzere ilgili yerlere ulaştırılıyor.

Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi Müdürü Nursel Karaca, emeği geçen kursiyerlere teşekkür etti.

Kaynak: AA