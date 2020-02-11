Özgecan Aslan ölümünün 5. yılında mezarı başında anıldı

11.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:36

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, mezarı başında anıldı.

Özgecan Aslan'ın ölümünün 5. yılı dolayısıyla Mersin Şehir Mezarlığı'na giden baba Mehmet ve anne Songül Aslan ile ailenin yakınları, genç kızın mezarı başında dua etti.

Bazı aile yakınları, mezardaki anıta sarılarak gözyaşı döktü.

Anne Songül Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu acıların bitmesi gerektiğini söyledi.

Acılarının tazeliğini koruduğunu anlatan Aslan, "Özge'mi katledenler Allah'ından bulsun diyorum. Bu acılar bitsin, başka canlar yanmasın. Özge'min hayalleri vardı. Hiçbir suçu yoktu. 'Dünyanın en iyi psikoloğu olacağım anne.' diyordu. Hiçbirini yapamadı." diye konuştu.

Baba Mehmet Aslan ise kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Devlet büyüklerimiz 'Unutturmayacağız, unutmayacağız.' demişti. Bu anlamda her yıl bizi yalnız bırakmadınız. Masum bütün yavrularımız, kızlarımız ve kadınlarımız için, katledilmiş bütün çocuklarımız için birer Fatiha okuyalım. Zaten hepsini anıyoruz, dua ediyoruz. Onlar kalbimizde yaşıyor. Psikolojik durumu iyi olmayan insanların tedavi edilmesi gerekiyor. Burada sadece devlete değil hepimize görev düşüyor." ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Aslan ailesinin 11 Şubat 2015'te, 19 yaşındaki kızları Özgecan'dan haber alamaması üzerine polise başvurmasının ardından başlatılan aramalar sonucunda, iki gün sonra genç kızın cansız bedeni bulunmuştu.



Gözyaşlarının hiç durmadığı cenaze töreninde Özgecan'ın tabutu kadınların omuzlarında yükselirken, tüm Türkiye Mersin'deki acıya ortak olmuştu.



Yürütülen soruşturma kapsamında genç kızın, arkadaşıyla vakit geçirdiği alışveriş merkezinden çıktıktan sonra evine dönmek için bindiği minibüste öldürüldüğü belirlenmişti. Zanlılar, aracın sürücüsü Ahmet Suphi ve babası Necmettin Altındöken ile Fatih Gökçe kısa zamanda yakalanarak tutuklanmıştı.



Kadına yönelik şiddete tepkinin adeta "çığ gibi" büyüdüğü olayın ardından Tarsus'ta görülen dava süreci de kamuoyu tarafından yakından takip edilmişti.



Tutuklu sanıklar Ahmet Suphi ile babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan Ahmet Suphi ile babası Necmettin Altındöken, tutuklulardan Gültekin Alan'ın 11 Nisan 2016'da silahlı saldırısına uğramıştı. Suphi Altındöken saldırıda hayatını kaybetmiş, babası ise ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA