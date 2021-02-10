Özgecan Aslan'ın ailesinin acısı 6 yıldır dinmiyor
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Özgecan Aslan'ın ailesinin acısı 6 yıldır dinmiyor

10.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:28

Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste henüz 19 yaşındayken katledilen Özgecan Aslan'ın yüreklerdeki acısı tazeliğini koruyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste henüz 19 yaşındayken katledilen Özgecan Aslan'ın yüreklerdeki acısı tazeliğini koruyor.

Tarsus'ta 11 Şubat 2015'te öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın merkez Mezitli ilçesinde yaşayan ailesi, kızlarının yokluğuyla geçen 6 yılı AA muhabirine anlattı.

Baba Mehmet Aslan, Özgecan'sız 6 yılın kolay geçmediğini, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Özgecan'ın bir an olsun akıllarından çıkmadığını, kızlarının güzel hedefleri olduğunu anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Keşke olsaydı da beraber yaşasaydık. Biz şu an iç açıcı şekilde hayatımızı sürdürmüyoruz. Acısı her an içimizde. 6 yıl, dile kolay. Geçiyor fakat yapacak bir şey yok. Özgecan mesleğini seviyordu. Psikolog olmak istiyordu. Turizm meslek lisesi mezunuydu. İlk girdiği sınavda psikolog olması için 100 puan fazla alması gerekiyordu. Biz, bir yılda çalışıp o açığı kapatacağına ihtimal vermiyorduk ama kendisi hem sevdiği hem de inandığı için gece gündüz çalıştı. Psikolog olmak için gerekli puanı tutturdu. 'Ben dünyanın en iyi psikoloğu olacağım' diyordu. Öyle de oldu zaten. Birçok insanı belki iyileştirdi. Birçok kadının o dönemde öldürülmesine mani oldu."

Mehmet Aslan, kızının öldürülmesinden sonra da kadın cinayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Kadın cinayetleri kader değil diyoruz ama maalesef yapılacak bir şey yok gibi. O kadar ağır cezalar olmasına rağmen hala kadın cinayetlerinin devam etmesi üzücü. İnsanlar tartışmadan ve şiddete başvurmadan önce 10 saniye düşünsünler. Belki bu 10 saniyede bir insanın hayatı kurtulacak. Düşünmek, aklı devreye sokmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Anne Songül Aslan da Özgecan'sız 6 yılın çok zor geçtiğini ve ilaçlarla ayakta durduklarını ifade etti.

Acılarının çok büyük olduğunu vurgulayan Songül Aslan, şunları kaydetti:

"Allah kimseye bu acıyı vermesin. Bir tek Özge'm ölmedi, ailece hepimiz öldük. Bu acı bizim için bitmeyecek. Özge'm çok saftı, temizdi, iyi niyetliydi, merhametliydi. Maalesef Özge'mi kopardılar bu dünyadan. Özge'm yaşasaydı, devletine ve ailemize çok iyi bir birey olacaktı. Genç kızlarımız, kadınlarımız öldürülüyor, son bulsun artık."

Özgecan Aslan'ın katledilmesi

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Tutuklu sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü.

Özgecan Aslan'ın ailesinin acısı 6 yıldır dinmiyor
Özgecan Aslan'ın ailesinin acısı 6 yıldır dinmiyor
Özgecan Aslan'ın ailesinin acısı 6 yıldır dinmiyor
Özgecan Aslan'ın ailesinin acısı 6 yıldır dinmiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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