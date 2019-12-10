Özgecan Aslan'ın ailesi Ceren Özdemir'in evinde

10.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:49

Özgecan Aslan'ın ailesi, Ordu'da Ceren Özdemir'in ailesine taziyede bulundu. Özgecan'ın anne ve babası, Ceren'i kendi evlatları gibi üzüldüklerini belirterek 'idam' istedi.



Ordu'da 3 Aralık tarihinde evine girmek istediği anda cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) tarafından bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in ailesine, 2015 yılında cinayete kurban giden Özgecan Aslan'ın ailesi taziye ziyaretinde bulundu. Özgecan'ın babası Mehmet ve annesi Songül Aslan, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz ve annesi Güfer Özdemir'e taziyelerini iletti.



"Özgecan'ın ailesi idam istedi"



Özdemir'in acılı ailesine taziye ziyareti gerçekleştiren anne ve baba 'idam' istedi. Ziyaret esnasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan, bu olayların son bulması için çalışma başlatılması gerektiğini belirterek, "Bu süre içerisinde devlet yetkililer bize söz verdiler. 'Bu son olsun, ümit ediyoruz ki bu son olsun bundan sonra bu tür olaylar olmayacak' dediler. Fakat kadına şiddet maalesef halen devam ediyor. Her sokak başında, her caddede bir tane ruh hastası ve dengesiz var. Güçleri kadınlara, çocuklara ve kızlara yetiyor. Bu durumun çok önemli bir şekilde devlet tarafından birinci derecede ele alınıp çok geniş kapsamlı bir şura ile çözüme ulaştırılması gerekiyor" dedi.



"İdama karşıydım ama idam gelmesini istiyorum"



Özgecan'ın babası Mehmet Aslan, bu tür olaylarda özel şartlar içeren idam gelmesini temenni ettiklerini ifade ederek, "Ben önceden idama karşıydım ama şu anda özel şartlar içeren idam gelmesini düşünüyor ve istiyorum. Bu sadece bu tür cinayetlerde idam gelebilir, özel şartları ve koşulları olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyorum. Ben inanıyorum ki, devletin bu kadar sorununun ve probleminin içerisinden bu tür sorunlar artık 21. yüzyılda kalmamalı. Cumhurbaşkanımız da zaten kadına şiddetin insanlık suçu olduğunu belirtmişti. Bu bir insanlık suçu, insanlık suçu olan bir eylemin ülkenin birinci derecede gündeminde olması gerekiyor. Bizim suçumuz ve günahımız yok" şeklinde konuştu.



"Sözün bittiği yerdeyiz, neden biz?"



"Özgecan'dan önce ve sonra, Ceren Özdemir'den önce ve sonra da bunlar devam edecek" diyen baba Mehmet Özdemir, "Ama insanlar en azından başlarına ne geleceğini bilirlerse, belki bir nebze korkarlar, çekinirler. Bu ruhsuz caniyi, bu iblisi içeride çok fazla yaşatacaklarını da zannetmiyorum. Biz kızımızın başına gelen aynı şeyin Ceren'in de başına geldiğini öğrendik. Bu konularla ilgili konuşmaya gerek yok sözün bittiği yerdeyiz. En az onlar kadar üzüldük. Zihnimizde ve aklımızda 'neden biz?' sorusu geçiyor. Bunlar artık son bulsun, sayın Cumhurbaşkanımızdan istirhamımız budur" şeklinde konuştu.



"Zavallı insanları öldürüp af ile sokağa çıkmasınlar"



Anne Songül Aslan da çok üzüldüklerini belirterek, "Zaten bu tür olayları görünce çok kötü oluyoruz. Hep psikolojik ilaçlarla ayaktayız. İlaçlar olmasa sokağa bile çıkamıyoruz. Bir tek kızımız ölmedi, bütün aile oluyor. Yalvarıyorum devletimize, ne olur bu son olsun. Bu tür durumlarda muhakkak idam gelmesi lazım. Öyle zavallı çocukları öldürüp de hapse girdikten sonra aftan yararlanıp çıkmasınlar. Lütfen bu durumlarda idam gelsin, başka canlar ölmesin" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İHA