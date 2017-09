Özgecan Aslan Davası" Sanığı Yeniden Hakim Karşısında

Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan davasında cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan Fatih Gökçe, hakkında "cinsel saldırı suçundan" verilen 24 yıl hapis kararının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden hakim karşısına çıkarıldı.



Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlayan davaya Fatih Gökçe, Osmaniye'deki cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Özgecan Aslan'ın amcası Yaşasın Aslan'ın aileyi temsilen geldiği duruşmayı, Mersin ve Adana Barosu başta olmak üzere yurt genelinden baroların temsilcileri ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve bazı kadın örgütleri temsilcileri de izledi.



Duruşmanın ardından açıklamalar



Özgecan ailesinin avukatı Sevin Küçük de duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Yargıtay'ın 3 sanık için de yerel mahkemenin verdiği "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlamasını onarken, Fatih Gökçe hakkındaki "cinsel saldırı" suçlamasının delil yetersizliği gerekçesiyle bozulduğunu anımsattı.



Mahkemenin, ilk verdiği kararda direnmesini beklediklerini belirten Küçük, şunları kaydetti:



"Bu bozma kararının kesinlikle hukuka uygun olmadığını düşünüyoruz. Adam öldürme gerekçesinin zaten cinsel saldırı suçunun delillerini ve mevcut diğer delillerin ortadan kaldırılmasına yönelik olduğu, adli tıp raporları, sanık ve tanık beyanları ile nitelikli cinsel saldırı sonucu kesinliğe varmıştır. Bu nedenle mahkemenin direnme kararı vereceğine inanıyoruz. Daha önceki mahkeme heyeti tamamen değişti. Yeni başkan, üyeler ve savcı söz konusu. Heyet dosyaya aslında iyi incelemiş. Fatih'in sorulara verdiği cevaplar ve edindiğimiz izlenim, mahkemenin direnme kararı vereceğini düşünüyoruz. Kamu vicdanı açısından da böyle olması gerektiğini düşünüyoruz."



Özgecan Aslan'ın amcası Yaşasın Aslan ise adliye bahçesinde basın açıklaması yapmalarına polis tarafından izin verilmemesine tepki gösterdi.



Demoralize olduklarını ifade eden Aslan, "Daha önce adliye bahçesinde açıklama yaptırıp, şimdi yaptırmamalarının bir amacı var mıdır bilmiyorum. Sanırım kamuoyu baskısı eskisi gibi olmadığı için herhalde birileri güç alıyor. Bir başka örneği de çok güzel amaçlar için kurduğumuz Özgecanlar Derneği'nin de abimin istifa ettirilerek bir hanımefendinin geçirilmesiyle neticesinde özel amaçlarla derneğimiz kullanılmakta, kendi şahsi çıkarları için kullanmakta. Yine yalnızız. Şu an herhalde yalnızlığın sonucunu yaşıyoruz. Mahkeme heyetinin, caninin saatlerdir dalga geçmesini, manevra yapmasını gördüğünü düşünüyorum. Bir dahaki duruşmada inşallah yüce Türk milleti adına karar veren mahkemelerin, yüce Türk milletinin nabzına göre karar vereceğini düşünmek istiyorum ve umuyorum."